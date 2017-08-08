Победы Кирьоса, Монфиса и дель Потро — в обзоре матчей турнира в Монреале

Австралийский теннисист Ник Кирьос, получивший от организаторов 16-й номер посева, вышел во второй круг «Мастерса» в Монреале, в двух сетах обыграв серба Виктора Троицки со счётом 6:1, 6:2.
Француз Гаэль Монфис обыграл американца Стива Джонсона со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро успешно преодолел барьер первого круга, обыграв представителя США Джона Иснера (14) — 7:5, 7:5.
Видеообзор матчей первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале доступен на «Чемпионате».