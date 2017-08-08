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Победы Кирьоса, Монфиса и дель Потро — в обзоре матчей турнира в Монреале

8 августа 2017, вторник. 12:53 Теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос, получивший от организаторов 16-й номер посева, вышел во второй круг «Мастерса» в Монреале, в двух сетах обыграв серба Виктора Троицки со счётом 6:1, 6:2.

Француз Гаэль Монфис обыграл американца Стива Джонсона со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро успешно преодолел барьер первого круга, обыграв представителя США Джона Иснера (14) — 7:5, 7:5.

Видеообзор матчей первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале доступен на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктор Троицки Гаэль Монфис Джон Иснер Ник Кирьос Стив Джонсон Хуан-Мартин дель Потро
Новости. Теннис
8 августа 2017, вторник
12:53 Победы Кирьоса, Монфиса и дель Потро — в обзоре матчей турнира в Монреале
12:42 Тарпищев: Макарова способна вернуться в топ-10
12:38 Монфис: при счёте 4:3 во 2-м сете я стал просто стараться попадать мячом в корт
11:50 Доналдсон: в матче с Пуи я действовал очень сосредоточенно
11:37 Кирьос: будет здорово, если мне придётся сыграть с Тиафо
11:24 Андрееску: в Вашингтоне я получила опыт, который очень пригодится мне в Торонто
10:43 В. Уильямс: наконец-то я подняла руки в Торонто в знак победы
10:25 Халеп: если стану 1-й ракеткой мира, буду самым счастливым человеком на свете
09:50 Касаткина выполнила эффектный «твинер» в матче с Винчи в Торонто
09:43 Гёргес стала лидером по количеству эйсов в 2017 году
09:41 Квитова: я старалась не обращать внимания на счёт, а бороться за каждый розыгрыш
09:36 Лепченко: по ходу матча с Остапенко я проснулась
09:34 Александрова: я бы хотела завершить год в топ-50
09:31 Касаткина: я рада, что смогла отыграться во втором сете матча с Винчи
09:28 Кузнецова: перед вечеринкой игроков в Торонто у меня были лишь пижамы
09:19 Баутиста-Агут вышел во второй круг турнира в Монреале
09:09 Андрееску, Синякова и Беллис претендуют на звание «Прорыв месяца»
09:06 Макарова претендует на звание лучшей теннисистки июля
08:41 Синякова сыграет с В. Уильямс, Шафаржова — с Цибулковой во 2-м круге в Торонто
06:26 В. Уильямс вышла во второй круг в Торонто, обыграв Бегу
05:46 Хачанов и Тим вышли во второй круг в Монреале в паре
05:21 Дель Потро и Гаске вышли во второй круг «Мастерса» в Монреале
04:26 Медведев уступил французу Маннарино в первом круге «Мастерса» в Монреале
00:58 Квитова вышла во 2-й круг турнира в Торонто, обыграв Суарес-Наварро
00:46 Феррер обыграл Эдмунда на старте «Мастерса» в Монреале
7 августа 2017, понедельник
23:30 Пэр и Монфис вышли во 2-й круг «Мастерса» в Монреале
23:12 Севастова обыграла Дэвис и вышла во 2-й круг турнира в Торонто
22:59 Лепченко вышла во второй круг турнира в Торонто, обыграв Остапенко
22:42 М. Зверев вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монреале и сразится с Димитровым
22:18 Цибулкова обыграла Цуренко и вышла во 2-й круг турнира в Торонто
21:48 Доналдсон вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монреале, обыграв Пуи
20:56 Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто и сыграет с Возняцки
20:46 Кирьос отдал Троицки только три гейма на старте «Мастерса» в Монреале
20:12 Касаткина вышла во 2-й круг в Торонто, одолев Винчи на двух тай-брейках
19:35 Гаврилова, Осака и Стрыцова вышли во 2-й круг в Торонто
19:03 Кис не выступит на турнире в Торонто из-за травмы, её заменила Рыбарикова
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