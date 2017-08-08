Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (11). Поединок начнётся в 22:00 по московскому времени. Ранее соперники провели между собой один матч, в котором сильнее оказался Пабло со счётом 6:4, 6:4. Поединок состоялся на турнире в Монте-Карло в этом году.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Карреньо-Буста в Монреале

Следующим оппонентом победителя этого матча станет либо южноафриканец Кевин Андерсон, либо израильтянин Дуди Села (Q).