Гоффен одержал волевую победу над Сугитой в первом круге турнира в Монреале

Бельгиец Давид Гоффен (9) начал выступление на турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале с волевой победы над японцем Юити Сугитой со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 4 гейма на своей подаче.

Гоффен во втором круге сыграет с корейцем Чхун Хёном, который ранее переиграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).