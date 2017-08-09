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Гоффен одержал волевую победу над Сугитой в первом круге турнира в Монреале

9 августа 2017, среда. 00:56 Теннис

Бельгиец Давид Гоффен (9) начал выступление на турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале с волевой победы над японцем Юити Сугитой со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 4 гейма на своей подаче.

Гоффен во втором круге сыграет с корейцем Чхун Хёном, который ранее переиграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).

Монреаль 2017. 1-й круг
08 августа 2017 года, вторник. 22:15 МСК
Давид
Гоффен
Юити
Сугита
4:6 6:1 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Давид Гоффен
Новости. Теннис
9 августа 2017, среда
00:56 Гоффен одержал волевую победу над Сугитой в первом круге турнира в Монреале
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