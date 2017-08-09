Тим проиграл Шварцману на стадии второго круга «Мастерса» в Монреале

Австриец Доминик Тим (3) не смог преодолеть барьер второго круга на турнире серии «Мастерс» в Монреале, уступив аргентинскому теннисисту Диего Шварцману. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 в пользу аргентинца.

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. На счету Тима 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16. Шварцман подал навылет 2 раза, совершил 5 двойных ошибок и использовал 6 брейковых шансов из 14. За выход в четвертьфинал Шварцман сразится с американцем Джаредом Доналдсоном, который в матче третьего круга обыграл француза Бенуа Пэра — 6:2, 7:5.

Также состоялись два матча первого круга, по результатам которых в следующий раунд прошли американец Джек Сок (15) и южноафриканец Кевин Андерсон.