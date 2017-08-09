Бушар: сейчас мне не хватает уверенности в своих силах

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала своё поражение от представительницы Хорватии Донны Векич первом круге турнира в Торонто со счётом 3:6, 4:6.

«Думаю, я допустила слишком много невынужденных ошибок. Сейчас мне не хватает уверенности в своих силах. Мне сложно одерживать победы в таком состоянии», — приводит слова Бушар Associated Press.

Следующей соперницей Векич будет бывшая первая ракетка мира представительница Германии Анжелика Кербер. Соревнования в Торонто завершатся 13 августа.