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Бычкова: перед матчем с Шараповой думала: «Боже, только не два нуля!»

9 августа 2017, среда. 18:55 Теннис

Российская теннисистка Екатерина Бычкова после мастер-класса для детей из благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь» и читателей «Чемпионата» ответила на вопросы любителей тенниса. Екатерину спросили о самом запомнившемся матче в карьере. Оказалось, что их два – поражение от Марии Шараповой на Кубке Кремля — 2006 и победа над Патти Шнидер на турнире в Париже в 2007 году.

«Например, против Шараповой на Кубке Кремля — 2006. Для меня это был тогда первый такой матч. Я тогда выиграла квалификацию, прошла первый круг основной сетки. Это был уже второй круг. И, конечно, играть против Маши, которая к тому времени выиграла и Уимблдон, и другие турниры, – это было вау-вау. Я думала в тот день, как накраситься на матч, как выходить на корт и «Боже, только не два нуля!» (смеётся). Мы вышли на центральный корт, и на самом деле получилось 6:4, 7:5 в её пользу. Во втором сете я вела 5:3 и у меня был сетбол, но не сложилось, потому что, несмотря на то что она меня младше, она в этом смысле опытнее, конечно, выше по уровню и так далее. Ещё помню матч с Патти Шнидер. Она стояла в рейтинге 11-й, это было на турнире в Париже-2007. Это был тот самый матч, от которого кайфуешь, когда выигрываешь. Сложно это описать. Когда играешь во что-то и у тебя есть азарт, и вот ты выигрываешь и получаешь удовольствие от того, что сыграла. Мы играли со Шнидер три сета, боролись, была действительно классная игра. Ей тогда чуть сложнее было, потому что для неё это был первый матч на турнире, а я прошла «квал» и была уже разыгранная. Но всё равно это был такой кайф! Я ещё матч закончила эйсом. Она же левша, а я ей прям косым ударом под две руки. Это было вау! Приятное воспоминание», — сказала Бычкова в «народном» интервью читателям «Чемпионата».

«Роджер, покидай мне мячики!» Мастер-класс Екатерины Бычковой
Мастер-класс Екатерины Бычковой для детей из благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь» и «народное интервью» читателей «Чемпионата».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Екатерина Бычкова Мария Шарапова
Новости. Теннис
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