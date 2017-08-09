Кузнецова уступила Беллис, не сумев выйти в 3-й круг на турнире в Торонто

Восьмая сеяная на турнире в Торонто российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга в двух сетах проиграла американке Катрин Беллис со счётом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 28 минут. Беллис реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Кузнецовой три эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

За выход в четвертьфинала Беллис сыграет с француженкой Каролин Гарсией, в двух сетах обыгравшей начавшую соревнования с квалификации Варвару Лепченко из США со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 9 минут. Гарсия четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из тринадцати. На счету Лепченко три эйса и одна ошибка на подаче.