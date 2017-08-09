Павлюченкова не смогла выйти в 3-й круг в Торонто, уступив Кар. Плишковой

Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в третий круг турнира в Торонто, в двух сетах обыграв россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут. Плишкова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Павлюченковой один эйс, четыре ошибки на подаче и четыре брейка.

В другом матче второго круга чешка Люси Шафаржова взяла верх над словачкой Доминикой Цибулковой (11) со счётом 6:2, 6:4.