А. Зверев вышел в 3-й круг турнира в Монреале, Раонич, Гоффен и Цонга выбыли

Немец Александр Зверев (4) пробился в третий круг турнира в Монреале, одолев француза Ришара Гаске со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Уроженец Гамбурга 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ришара 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (16).

Монреаль. Мужчины. Второй круг

Ник Кирьос (Австралия, 16) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:2, 6:3.

Чхун Хён (Южная Корея) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) – 7:5, 6:3.

Адриан Маннарино (Франция) — Милош Раонич (Канада, 6) — 6:4, 6:4.

Сэм Куэрри (США) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) – 6:1, 3:6, 6:4.