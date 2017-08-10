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А. Зверев вышел в 3-й круг турнира в Монреале, Раонич, Гоффен и Цонга выбыли

10 августа 2017, четверг. 09:15 Теннис

Немец Александр Зверев (4) пробился в третий круг турнира в Монреале, одолев француза Ришара Гаске со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Уроженец Гамбурга 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ришара 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (16).

Монреаль. Мужчины. Второй круг
Ник Кирьос (Австралия, 16) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:2, 6:3.
Чхун Хён (Южная Корея) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) – 7:5, 6:3.
Адриан Маннарино (Франция) — Милош Раонич (Канада, 6) — 6:4, 6:4.
Сэм Куэрри (США) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) – 6:1, 3:6, 6:4.

Монреаль 2017. 2-й круг
10 августа 2017 года, четверг. 00:40 МСК
Александр
Зверев
Ришар
Гаске
6:3 4:6 7:6
Монреаль 2017. 2-й круг
10 августа 2017 года, четверг. 03:00 МСК
Давид
Гоффен
Чхун
Хён
5:7 3:6
Монреаль 2017. 2-й круг
10 августа 2017 года, четверг. 03:00 МСК
Адриан
Маннарино
Милош
Раонич
6:4 6:4
Монреаль 2017. 2-й круг
10 августа 2017 года, четверг. 00:20 МСК
Паоло
Лоренци
Ник
Кирьос
2:6 3:6
Монреаль 2017. 2-й круг
10 августа 2017 года, четверг. 03:10 МСК
Сэм
Куэрри
Жо-Вильфрид
Цонга
6:1 3:6 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Давид Гоффен Жо-Вильфрид Цонга Милош Раонич Ник Кирьос Ришар Гаске Сэм Куэрри
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