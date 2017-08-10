Гарсия: я перестала думать о сетках турниров и о мнении людей в соцсетях

Француженка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями после победы над американкой Варварой Лепченко во втором круге турнира в Торонто со счётом 6:1, 6:4.

«Это была отличная победа после неуверенной игры в первом круге. Тогда я вела 6:2, 5:2 и сама втянула себя в неприятности. Кырстя заиграла отлично, и мне стало сложнее. Я была расстроена тем, как сложился тот матч, и сегодня хотела сыграть лучше.

Очень важно узнать саму себя получше, и в нынешнем сезоне мне это удалось. Я многое узнала о том, как могу стать лучше в личностном плане и как игрок. Я старалась сосредоточиться на себе, на том, что думает моя команда, и не обращать внимания на других.

Я перестала думать о том, с кем буду играть дальше, о сетке турнира или о мнении людей в социальных сетях. Когда я выхожу на корт, то не думаю о прошлом и будущем, а просто хочу завершить матч как можно лучше», — цитирует Гарсию WTA Insider.