Зверев и Маннарино вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над соперником из Австралии Ником Кирьосом в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Результат встречи — 6:4, 6:3.



Игра продолжалась 1 час 12 минут. Зверев шесть раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал восемь брейков из восьми. В активе Кирьоса пять эйсов, четыре двойных и один брейк из четырёх. В четвертьфинале турнира немец встретится с Кевином Андерсоном из ЮАР.



Другим четвертьфиналистом турнира в Канаде стал француз Адриан Маннарино, победивший представителя Южной Кореи Чхун Хёна. Эта игра завершилась со счётом 6:3, 6:3. Следующим соперником спортсмена из Франции станет сильнейший пары Рафаэль Надаль/Денис Шаповалов.