Федерер: очень уважаю Феррера. Счёт 17-0 по личным встречам — это просто смешно

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале над испанцем Давидом Феррером со счётом 4:6, 6:4, 6:2. По личным встречам счёт стал 17-0 в пользу уроженца Базеля. Следующим соперником Роджера будет испанец Роберто Баутиста-Агут.

«Я побеждал и других игроков 17 раз. С некоторыми я играл 30-40 раз. В итоге рано или поздно они побеждают меня, как Роддик, Гонсалес или Сёдерлинг. Иногда я побеждаю их 10 раз подряд, но в итоге они всё равно выигрывают у меня. Именно поэтому я с большим уважением отношусь к сегодняшнему матчу. Я понимаю, что так долго серия продолжаться не может, 17 — это очень много.

Ранее мы провели упорный трёхсетовый матч с Торонто, затем в Цинциннати и теперь сыграли в Монреале. Так что эта статистика — это просто смешно, потому что я уважаю Давида. Он очень приятный человек и настоящий боец на корте. Так что эта странная статистика.

Для меня это был непростой матч. Ты не всегда чувствуешь себя одинаково, и каждый следующий соперник — это новая проблема. Давид отлично начал матч, особенно здорово он играл на приёме второй подачи. У меня не получалось выполнять первую подачу туда, куда хотелось, а на приёме второй Феррер доставлял мне трудности.

Я не мог найти свой ритм на задней линии. Здесь очень быстрый корт, так что нельзя просто решить направить мяч в корт, ведь Давид очень силён. Нужно вступать в борьбу. Нужно принять то, что ты будешь допускать ошибки. Но важно двигаться вперёд.

Я старался изменить ход встречи благодаря интенсивности и концентрации, и мне это удалось. Также я сумел изменить углы ударов, и это помогло мне победить.

Мы оба сражались и старалась найти путь к победе. Давид хорошо начал матч, а в концовке сильнее был я. Это самое важное. Я надеюсь, что такая игра придаст мне уверенности в матче с Баутиста-Агутом, который играет в схожем с Давидом стиле», — цитирует Федерера официальный сайт тура.