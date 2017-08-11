Шарапова: думаю, Серена возненавидела меня после финала Уимблдона-2004

Российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в «Твиттере» выложила статью журнала People с отрывками из её автобиографической книги.

«Я и Серена могли бы быть друзьями, ведь у нас одна страсть, но мы не друзья. Я думаю, что мы даже подстёгиваем друг друга. Может быть, именно наличие такого напряжённого противостояния помогает на корте. Может, когда теннис останется в прошлом, мы и станем друзьями.

После финала Уимблдона-2004 Серена обняла меня и сказала: «Хорошая работа». Она улыбнулась, но внутри наверняка чувствовала себя иначе. Когда я зашла в раздевалку, то услышала всхлипы. Серена рыдала навзрыд. Я постаралась покинуть раздевалку как можно скорее. Люди часто задаются вопросом, почему я выиграла у Серены только 2 матча из 21. Для меня ответ: тот самый момент в раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня как тощую девочку, которая обыграла её в финале Уимблдона вопреки прогнозам. Но даже больше она ненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет. Вскоре после турнира я слышала, что Серена сказала подруге: «Я больше никогда не проиграю этой маленькой сучке», — цитирует People отрывок из книги Шараповой.

Фото доступно в «Твиттере».