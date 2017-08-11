Хасе стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монреале, обыграв Шварцмана

Голландский теннисист Робин Хасе стал первым полуфиналистом турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале. В четвертьфинальном матче Хасе в трёх сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Хасе девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14. На счету Шварцмана четыре эйса, три ошибки на подаче и четыре брейка. Хасе одержал пятую победу над Шварцманом в пяти проведённых матчах.

За выход в финал Хасе сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12) — Роджер Федерер (Швейцария, 2).