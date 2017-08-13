Макарова и Веснина 14 августа возглавят чемпионскую гонку WТА в паре

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в полуфинале турнира в Торонто в парном разряде обыграли украинку Надежду Киченок и представительницу Австралии Анастасию Родионову — 6:4, 6:0.



Этот успех гарантировал Екатерине и Елене первое место в чемпионской гонке WТА в обновлённом рейтинге от 14 августа. На данный момент Макарова является четвёртой ракеткой мира в парном разряде, а Веснина занимает третье место.

В финале российские теннисистки сыграют с чешкой Кветой Пешке и немкой Анной-Леной Грёнефельд.