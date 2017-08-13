Макарова: Пешке и Грёнефельд сейчас показывают отличный теннис

Россиянка Екатерина Макарова поделилась ожиданиями от финала парного разряда турнира в Торонто, в котором она вместе с Еленой Весниной сыграет с чешкой Кветой Пешке и немкой Анной-Леной Грёнефельд.

«У них очень сильный дуэт, они показывают отличный теннис сейчас. Мы играли с ними в полуфинале Уимблдона, а накануне они победили пару с Мартиной Хингис. Мы с нетерпением ждём финала и постараемся сыграть агрессивно. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.

Финал пройдёт сегодня, 13 августа.