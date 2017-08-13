Южный вышел в основную сетку турнира в Цинциннати

Российский теннисист Михаил Южный вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Во втором раунде отборочного турнира Южный в трёх сетах обыграл Эрнеста Гулбиса из Латвии со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Южный, получивший 12-й номер посева в квалификации, пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Гулбиса 15 йсов, девять ошибок на подаче и один брейк. Южный одержал шестую победу над Гулбисом в девяти проведённых матчах.