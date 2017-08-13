Макарова и Веснина выиграли турнир в Торонто в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли турнир категории Premier в Торонто в парном разряде. В финальном матче россиянки, посеянные под первым номером, в двух сетах обыграли восьмую пару соревнований немку Анна-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке со счётом 6:0, 6:4. Матч продолжался чуть более часа. Макарова и Веснина один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Грёнефельд и Пешке один брейк и пять ошибок на подаче.