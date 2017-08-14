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А. Зверев выиграл «Мастерс» в Монреале, одержав победу в финале над Федерером

14 августа 2017, понедельник. 00:40 Теннис

Теннисист из Германии Александр Зверев стал триумфатором турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале. В финальном матче 20-летний Зверев, получивший от организаторов четвёртый номер посева, в двух сетах обыграл вторую ракетку соревнований 36-летнего швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут. Зверев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Федерера два эйса и две ошибки на подаче. Зверев сравнял счёт в личном противостоянии с Федерером – 2-2, а также взял реванш у швейцарца за поражение в финале турнира 2017 года в Галле.

Зверев завоевал шестой титул в карьере, пятый – в текущем сезоне.

Монреаль 2017. Финал
13 августа 2017 года, воскресенье. 23:00 МСК
Александр
Зверев
Роджер
Федерер
6:3 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Роджер Федерер
Новости. Теннис
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