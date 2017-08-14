Вихлянцева пробилась в основную сетку в Цинциннати в статусе «лаки-лузера»

Россиянка Наталья Вихлянцева сыграет в основной сетке турнира в Цинциннати, несмотря на поражение в финале квалификации. В матче второго раунда квалификационного турнира Вихлянцева в двух сетах уступила Франсуазе Абанде из Канады со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Несмотря на это, россиянка получила путёвку в основную сетку в статусе «лаки-лузера». В первом круге она сыграет против хорватки Донны Векич.

Таким образом, в основной сетке турнира выступят шестеро россиянок. Кроме Вихлянцевой, это Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина и Елена Веснина.