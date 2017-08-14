Веснина: мы с Макаровой все титулы будем отмечать по окончании сезона

Россиянка Елена Веснина после победы на турнире в Торонто вместе со своей соотечественницей Екатериной Макаровой прокомментировала ход финальной встречи с чешкой Квето Пешке и немкой Анной-Леной Грёнефельд со счётом 6:0, 6:4.

«Ситуация на корте может измениться мгновенно, особенно в финале, где все испытывают большое давление и хотят завоевать титул. У них сильная команда, так что мы не ожидали счёта 6:0, 2:0. Квета была первой ракеткой мира в паре, а Анна-Лена уже много лет прекрасно выступает в парном разряде. Было очень важно сохранить уровень нашей игры в концовке второго сета, и нам это удалось. Мы гордимся тем, как справились с давлением.

У нас не будет времени на празднование, но ничего страшного, потому что мы отпразднуем все наши титулы по окончании сезона. Нам надо сосредоточиться на турнире в Цинциннати", — приводит слова Весниной официальный сайт WТА.