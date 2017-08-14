Макарова: мы с Весниной хотели сыграть агрессивно в финале, и это сработало

Россиянка Екатерина Макарова, переигравшая вместе с Еленой Весниной чешку Квету Пешке и немку Анна-Лену Грёнефельд со счётом 6:0, 6:4 в финале турнира в Торонто в парном разряде, поделилась впечатлениями от победы.

«Нам противостояли очень сильные соперницы, так что мы подошли к матчу со всем вниманием и энергией. Мы хотели сыграть агрессивно, и это помогло хорошо начать матч. Во втором сете они заиграли лучше, стали создавать моменты, но мы сыграли сосредоточенно и ответственно в ключевых розыгрышах», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.