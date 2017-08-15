Касаткина взяла верх над Саснович в первом круге турнира WTA в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира WTA в Цинциннати одержала победу над соперницей из Беларуси Александрой Саснович. Матч завершился со счётом 6:4, 6:2.



Поединок занял 1 час 7 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Саснович 4 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



В следующем раунде турнира в Соединённых Штатах Америки россиянка сыграет против победительницы пары Коко Вандевеге — Мэдисон Кис.