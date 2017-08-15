Халеп: хочу извиниться за игру со Свитолиной, я провела ужасный матч

Румынка Симона Халеп прокомментировала своё выступление в полуфинале турнира серии Premier в Торонто. Она проиграла украинке Элине Свитолиной менее чем за час, взяв всего два гейма — 1:6, 1:6.



«Я хочу извиниться перед своими болельщиками и перед всеми людьми, которые пришли смотреть этот поединок. Это был ужасный матч в моём исполнении. Я просто не могла почувствовать мяч», — приводит слова Халеп известный журналист Бен Ротенберг.



Напомним, что по итогам проходящего на этой неделе турнира в Цинциннати и Симона Халеп, и Элина Свитолина имеют шансы на то, чтобы стать первой ракеткой мира.