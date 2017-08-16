Андреев будет одним из тренеров сборной России в матче КД против Венгрии

Известный российский теннисист Игорь Андреев, завершивший карьеру в 2013 году из-за травм, будет одним из тренеров сборной России во время матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против Венгрии, который пройдёт с 15 по 17 сентября в Будапеште. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который также добавил, что желание стать тренером выразила Надежда Петрова.



«Игорь Андреев созрел к тому, чтобы быть тренером. Сейчас он поедет помогать нашей команде в качестве одного из тренеров сборной на Кубке Дэвиса в Венгрии. Решение об этом было принято больше месяца назад. Игорь уже работает, они взаимодействуют с (Игорем) Куницыным.



Вернулась и Надежда Петрова, которая также хочет стать тренером. Мы очень рады этому, ведь тренерская проблема есть по всей России. Теннис – массовый вид спорта, популярность его растет, а тренерских кадров не хватает. Мы с удовольствием всех примем и будем им помогать в тренерской работе», — сказал Тарпищев.



Андреев был игроком топ-20. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2007.



Петрова, объявившая о завершении карьеры в январе этого года, была третьей ракеткой мира как в одиночном, так и в парном разрядах. Она двукратная полуфиналистка «Ролан Гаррос» в одиночке, финалистка двух турниров «Большого шлема» в паре, а также обладательница бронзовой медали Олимпиады-2012 в паре с Марией Кириленко.