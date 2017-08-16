Гантухова примет участие в «Танцах со звёздами»

Экс-пятая ракетка мира и полуфиналистка Australian Open — 2008 словачка Даниэла Гантухова осенью примет участие в реалити-шоу. В своём «твиттере» Гантухова сообщила, что будет сниматься в «Танцах со звёздами». Проект начнётся 3 сентября.



«Не могу поверить, что я согласилась на это. Пожелайте мне удачи», — написала Даниэла.

Словачка объявила о завершении карьеры в июле этого года, через два месяца после сообщения о том, что временно не может играть в теннис из-за стрессового перелома ребра.

Посмотреть фотографию Гантуховой можно в «Твиттере».