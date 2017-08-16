Текстовая трансляция матча Макарова — Кербер на турнире в Цинциннати

Во втором круге турнира серии Premier в Цинциннати состоится матч между россиянкой Екатериной Макаровой и немкой Анжеликой Кербер. По личным встречам Кербер ведёт со счётом 7-5. В единственной встрече в 2017 году на «Ролан Гаррос» Макарова сумела взять верх над немкой со счётом 6:2, 6:2. Последняя победа Кербер над россиянкой датируется 2015 годом — тогда немка победила Макарову на турнире в Штутгарте со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка Макарова — Кербер. Матч начнётся около 21:00 по московскому времени.