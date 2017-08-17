Видеообзоры матчей А. Зверева, Надаля и Димитрова на турнире в Цинциннати

Немец Александр Зверев, выигравший два «Мастерса» подряд (в Риме и в Монреале) и получивший четвёртый номер посева на аналогичном соревновании в Цинциннати, сенсационно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо (WC) в своём первом матче на турнире — 6:4, 3:6, 4:6.



Испанец Рафаэль Надаль (1), который в ближайший понедельник, 21 августа, вернётся на первую строчку рейтинг-листа, переиграл француза Ришара Гаске в двух партиях — 6:3, 6:4. Вышел в третий круг и болгарин Григор Димитров (7), победивший испанца Фелисьяно Лопеса — 7:6 (7:5), 6:4.

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