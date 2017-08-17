Кербер: решающая партия матча с Макаровой прошла как на качелях

Немка Анжелика Кербер оценила игру с россиянкой Екатериной Макаровой во втором круге турнира в Цинциннати, где она потерпела поражение со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (11:13). По ходу решающей партии Кербер упустила один матчбол и отыграла семь.



«Игра шла с перепадами. У меня были шансы в первой партии, но она сыграла хорошо. Во втором сете мне удалось найти свой ритм, а решающая партия прошла как на качелях. У неё были шансы, у меня тоже. В результате судьбу поединка решило одно очко», — цитирует Кербер официальный сайт WTA.