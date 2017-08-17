Текстовая онлайн-трансляция матча Суарес-Наварро — Кузнецова в Цинциннати

В рамках третьего круга турнира серии Premier в Цинциннати состоится матч между испанкой Карлой Суарес-Наварро и россиянкой Светланой Кузнецовой (8). По личным встречам у теннисисток равенство — 3-3. Три их матча состоялись на харде, из них два выиграла Кузнецова. Два последних поединка, на грунте и на траве, остались за Суарес-Наварро. Правда, их предыдущая встреча состоялась более двух лет назад, в 2015-м в Бирмингеме.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Во втором круге победительница этого поединка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой или американкой Мэдисон Кис.