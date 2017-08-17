Кузнецова уверенно победила Суарес-Наварро на турнире в Цинциннати

Россиянка Светлана Кузнецова (8) в третьем круге турнира в Цинциннати победила испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 17 минут. 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Кузнецовой станет либо испанка Гарбинье Мугуруса (4), либо американка Мэдисон Кис (16).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.