Феррер вышел в четвертьфинал турнира в Огайо, победив Карреньо-Бусту

Испанец Давид Феррер в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати победил своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (11) со счётом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. 35-летний валенсиец, занимающий 31-е место в рейтинге АТР, 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 5 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Пабло не сделал ни эйса при одной двойной.

За выход в полуфинал Феррер поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (3), либо с французом Адрианом Маннарино.