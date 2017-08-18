Дождь прервал пять матчей 1/8 финала в одиночном разряде на турнире в Цинциннати

Из-за дождя на соревнованиях в Цинциннати не начались либо остались недоигранными пять матчей 1/8 финала в одиночном разряде. В женском турнире матч первой ракетки мира, чешки Каролины Плишковой с итальянкой Камилой Джорджи прервали при счёте 3:0 в пользу лидера мирового тенниса. Отметим, что в четвертьфинале Плишкову уже ждёт датчанка Каролина Возняцки, которая нанесла ей поражение на аналогичной стадии неделей ранее.



Не успели начать свои матчи россиянка Екатерина Макарова с американкой Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина с немкой Юлией Гёргес.



В мужском турнире матч австралийца Ника Кирьоса с хорватом Иво Карловичем был прерван при счёте 3:4 в пользу Иво в первом сете (без брейков), а испанское дерби между Рафаэлем Надалем и Альбертом Рамос-Виньоласом вовсе не началось.

В пятницу должны завершиться и все четвертьфинальные матчи, поэтому всем победителям поединков 1/8 финала придётся провести две игры за один день.

Отметим также прерванный матч в женском парном разряде — чешки Люси Шафаржова и Барбора Стрыцова ведут у австралиек Эшли Барти и Кейси Деллакуа со счётом 6:3, 5:5. В случае победы в этой игре 30-летняя Шафаржова в ближайший понедельник гарантированно опередит свою постоянную напарницу, американку Бетани Маттек-Сэндс, которая сейчас травмирована, и впервые в карьере возглавит рейтинг.