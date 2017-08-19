Поражение Кузнецовой и победа Плишковой — в обзоре матчей турнира в Цинциннати

На турнире в Цинциннати завершились матчи 1/4 финала. Российская теннисистка Светлана Кузнецова (8) не смогла выйти в полуфинал турнира, уступив испанке Гарбинье Мугурусе (4) со счётом 2:6, 7:5, 5:7.

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Первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова в двух сетах обыграла шестую ракетку соревнований датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:2, 6:4.

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Американская теннисистка Слоан Стивенс нанесла поражение немке Юлии Гёргес со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

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Румынка Симона Халеп в борьбе за выход в полуфинал одержала победу над британской спортсменкой Йоханной Контой — 6:4, 7:6 (7:1).

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