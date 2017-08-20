Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Нью-Хэйвене

Россиянка Наталья Вихлянцева (11) вышла в финал квалификации турнира в Нью-Хэйвене, переиграв во втором раунде отборочных соревнований японку Шуко Аояму со счётом 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 43 минуты. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 64-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

За право сыграть в основной сетке Вихлянцева поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс (3), одолевшей сербку Александру Крунич.