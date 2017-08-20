Халеп: Мугуруса будет фаворитом финала турнира в Цинциннати

Румынка Симона Халеп, разгромившая американку Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:1 в полуфинале турнира в Цинциннати, выразила удовлетворение от уровня своей игры.

«Думаю, я провела свой лучший матч на харде в карьере. Победа над Контой помогла мне почувствовать уверенность в себе и понять, что могу добиваться успеха благодаря активной и мощной игре. Я отлично чувствовала себя на корте, здорово двигалась и играла на высоком уровне.

Что касается финала с Мугурусой, то она получила огромный заряд уверенности в себе, выиграв Уимблдон. Поэтому я считаю её фаворитом финала. Она сильно бьёт по мячу и играет уверенно. Но я буду сосредоточена на своей игре и не собираюсь думать о результате. Я просто выйду на корт и буду наслаждаться моментом», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.