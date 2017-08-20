Видеообзор полуфиналов женского турнира в Цинциннати

Румынка Симона Халеп в полуфинале крупного турнира в Цинциннати разгромила американку Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:1. Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи.

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За 16-й титул в карьере и второй в текущем сезоне 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая уверенно переиграла лидера женской табели о рангах чешку Каролину Плишкову — 6:3, 6:2.

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