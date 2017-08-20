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Видеообзор полуфиналов «Мастерса» в Цинциннати

20 августа 2017, воскресенье. 12:52 Теннис

Австралиец Ник Кирьос в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати взял верх над испанцем Давидом Феррером со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

За четвёртый титул в карьере и первый в текущем сезоне 22-летний уроженец Канберры, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, поспорит с болгарином Григором Димитровым, который также на двух тай-брейках оказался сильнее американского теннисиста Джона Иснера со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10).

Видеообзор полуфинальных матчей соревнований вы можете увидеть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Григор Димитров Ник Кирьос
Новости. Теннис
20 августа 2017, воскресенье
12:52 Видеообзор полуфиналов «Мастерса» в Цинциннати
12:40 Димитров: выход в финал «Мастерса» — большой шаг вперёд для меня
12:12 Видеообзор полуфиналов женского турнира в Цинциннати
11:35 Мугуруса: победа над первой ракеткой мира — всегда особенный момент
11:02 Халеп: Мугуруса будет фаворитом финала турнира в Цинциннати
10:34 Халеп в случае победы над Мугурусой станет первой ракеткой мира
09:49 Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Цинциннати в парном разряде
09:41 Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Нью-Хэйвене
04:53 Кирьос сломил сопротивление Феррера и пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати
01:12 Звонарёва: почувствовала, что всё ещё могу играть на высоком уровне
00:53 Кар. Плишкова: в полуфинале с Мугурусой сказался тяжёлый график 2 последних дней
00:39 Халеп вышла в финал турнира в Цинциннати, отдав лишь три гейма Стивенс
00:28 Мугуруса: уверенность и спокойствие помогли победить Кар. Плишкову
19 августа 2017, суббота
23:31 Димитров стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Иснера
23:02 Звонарёва сыграла только один сет в матче 2-го раунда квалификации в Нью-Хэйвене
21:13 Александрова завершила борьбу в квалификации турнира в Нью-Хэйвене
20:35 Мугуруса вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Кар. Плишкову
19:12 Вихлянцева вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене
18:56 Звонарёва выиграла первый матч на турнире WTA за 2 года
16:37 Кузнецов сыграет с Киккером, а Рублёв — с Дарси на турнире в Уинстон-Сейлеме
15:11 Мугуруса во время матча с Кузнецовой почтила память жертв теракта в Барселоне
14:59 Иснер: матч с Димитровым станет важным и сложным тестом для меня
13:59 Плишкова: условия игры в Цинциннати подходят мне больше, чем Мугурусе
12:56 Стивенс: надеюсь, полуфинал с Халеп сложится иначе, чем матч в Вашингтоне
11:52 Димитров: рад, что обыграл Сугиту менее, чем за час
11:40 Феррер: матч с Тимом стал для меня лучшим за два года
11:16 Мугуруса: матч с Кузнецовой стал одним из лучших в сезоне
10:59 Халеп: в матче с Контой я отлично чувствовала ритм
10:31 Надаль станет первой ракеткой мира с наименьшим количеством набранных очков
09:27 Надаль: в матче с Кирьосом я сыграл очень плохо
09:17 Кирьос: очень рад, что после битвы с Карловичем хорошо сыграл с Надалем
08:46 Поражение Надаля, победы Феррера и Иснера — в обзоре игр 1/4 финала в Цинциннати
08:36 Поражение Кузнецовой и победа Плишковой — в обзоре матчей турнира в Цинциннати
06:00 Надаль проиграл Кирьосу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
04:36 Стивенс и Халеп встретятся в полуфинале турнира WTA в Цинциннати
03:54 Феррер вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Тима
02:37 Иснер пробился в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, победив Доналдсона
02:26 Кудрявцева проиграла Крунич в квалификации турнира в Нью-Хейвене
01:05 Кар. Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Возняцки
00:47 Родина уступила Марии на старте квалификации в Нью-Хэйвене
00:20 Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, отдав Сугите лишь три гейма
00:10 Клейбанова: я ещё не готова сдаться
18 августа 2017, пятница
23:05 Надаль выиграл испанское дерби в Цинциннати и в 1/4 финала сразится с Кирьосом
22:48 Веснина сыграет со Стивенс, Касаткина — со Стрыцовой на турнире в Нью-Хэйвене
22:27 Макарова осталась без четвертьфинала турнира в Цинциннати, уступив Стивенс
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