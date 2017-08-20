Видеообзор полуфиналов «Мастерса» в Цинциннати

Австралиец Ник Кирьос в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати взял верх над испанцем Давидом Феррером со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

За четвёртый титул в карьере и первый в текущем сезоне 22-летний уроженец Канберры, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, поспорит с болгарином Григором Димитровым, который также на двух тай-брейках оказался сильнее американского теннисиста Джона Иснера со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10).

Видеообзор полуфинальных матчей соревнований вы можете увидеть на «Чемпионате».