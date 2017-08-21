Халеп: в финале я потеряла уверенность в себе и просто не знала, что делать

Румынка Симона Халеп, разгромно проигравшая испанке Гарбинье Мугурусе в финале турнира серии Premier в Цинциннати (1:6, 0:6), объяснила причины своего поражения. Напомним, что в случае победы она стала бы первой ракеткой мира.



«Гарбинье сыграла очень хорошо. Она очень сильно била по мячу, и, проиграв несколько геймов, я просто потеряла уверенность в себе. Я пыталась бить сильнее, но у меня это не получалось. Потом я попробовала отойти в оборону, но и это не помогло. Я просто не знала, что делать. Она была слишком хороша», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.