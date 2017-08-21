Димитров: я просто счастлив. Больше ничего не могу сказать

Болгарин Григор Димитров, обыгравший в финале «Мастерс 1000» в Цинциннати австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:3, 7:5 и завоевавший свой первый трофей на соревнованиях такого уровня, поделился эмоциями от достигнутого успеха.



«Я просто счастлив. Больше ничего не могу сказать, правда. Я очень рад держать этот трофей в своих руках. Выиграть здесь мой первый „Мастерс 1000“ просто невероятно. Мне всегда нравился этот турнир. Я несколько раз неплохо играл здесь и думал, что, возможно, он станет моим первым „Мастерсом“, — и вот это произошло.



Это даёт мне заряд положительных эмоций перед US Open. Но важно не витать в облаках, продолжать работать так же усердно, как до того, верить в себя и готовиться к следующим турнирам», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.