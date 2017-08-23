Куличкова не смогла выйти во второй круг квалификации US Open

Российская теннисистка Елизавета Куличкова завершила выступления в квалификационном турнире к US Open — 2017 уже после первого раунда. Куличкова в двух сетах проиграла американке Алексе Глатч — 3:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Куличкова ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Глатч 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Ранее в первом раунде квалификации US Open уступили россиянки Анна Калинская, Ксения Лыкина и Вероника Кудерметова. Во второй круг вышли Вера Звонарёва и Анна Блинкова.