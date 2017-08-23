Карреньо-Буста проиграл Беннето во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме

Француз Жюльен Беннето вышел в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме. Соперником 35-летнего Беннето по второму раунду был 26-летний испанец Пабло Карреньо-Буста, получивший от организаторов второй номер посева. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3 в пользу француза.

Поединок продолжался 2 часа 40 минут. На счету Беннето 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 20. Карреньо-Буста подал навылет 8 раз и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал Беннето сразится с представителем Южной Кореи Чхун Хёном (13).