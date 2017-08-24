Раонич пропустит US Open из-за травмы запястья

Милош Раонич не примет участия на стартующем на следующей неделе US Open. Спортсмен принял решение сняться с турнира из-за повреждения левого запястья, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Организаторы турнира пожелали скорейшего выздоровления спортсмену с гражданством Канады.
Таким образом, 26-летний уроженец Подгорицы присоединился к компании Новака Джоковича, Стэна Вавринки и Кея Нисикори, которые досрочно завершили сезон.
Призовой фонд US Open превышает $ 24 млн. Матчи первого круга турнира начнутся 28 августа.