Павлюченкова: хочу выигрывать каждое очко и каждый матч

Россиянка Анастасия Павлюченкова, переигравшая во втором круге турнира в Нью-Хэйвене испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:3), 6:0, прокомментировала ход встречи.

«Я сражалась за каждое очко. Хочу выигрывать каждое очко и каждый матч. Я чувствовала себя уставшей, поэтому очень не хотела проигрывать первый сет. Карла — очень сильная теннисистка и всегда сражается до конца. Она доставила мне много проблем, даже во втором сете, о чём нельзя сказать, глядя на счёт», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WТА.