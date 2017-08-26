Джумхур добыл волевую победу над Эдмундом в полуфинале Уинстон-Сейлема

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур стал первым финалистом турнира в Уинстон-Сейлеме. В полуфинальном матче он обыграл британца Кайла Эдмунда (Q) — 1:6, 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. На счету 25-летнего Джумхура 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. 22-летний Эдмунд подал навылет 7 раз, совершил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 11.

В финале Джумхур сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).