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Джумхур добыл волевую победу над Эдмундом в полуфинале Уинстон-Сейлема

26 августа 2017, суббота. 05:08 Теннис

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур стал первым финалистом турнира в Уинстон-Сейлеме. В полуфинальном матче он обыграл британца Кайла Эдмунда (Q) — 1:6, 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. На счету 25-летнего Джумхура 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. 22-летний Эдмунд подал навылет 7 раз, совершил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 11.

В финале Джумхур сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Уинстон-Сейлем 2017. 1/2 финала
26 августа 2017 года, суббота. 02:00 МСК
Кайл
Эдмунд
Дамир
Джумхур
Эдмунд и Джумхур сразятся за выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
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