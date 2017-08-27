Встреча Шараповой и Халеп на старте US Open начнётся 29 августа в 02:00 мск

Стало известно время начала поединка российской теннисистки Марии Шараповой и спортсменки из Румынии Симоны Халеп в первом круге US Open. Как сообщает пресс-служба турнира, матч в Нью-Йорке начнётся 28 августа в 19:00 по местному времени (02:00 29 августа мск).



Напомним, Шарапова одержала шесть побед над Халеп в личных противостояниях, при этом три матча из четырёх, которые прошли на харде, завершились в двух сетах. Россиянка прошла на турнир благодаря «уайлд-кард», румынка в свою очередь получила от организаторов второй номер посева.