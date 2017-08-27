Жук: пока не привыкла, что можно так просто увидеть Федерера

Россиянка Софья Жук, победив в квалификации Открытого чемпионата США, поделилась ожиданиями от первого в карьере турнира серии «Большого шлема» среди взрослых.

«В прошлом году я посетила US Open как гость и просто смотрела матчи в течение трёх дней. Пока не могу осознать, что скоро сама выйду на корт. Не могу понять, правда это или сон. В 2015 году я играла в Нью-Йорке по юниорам, и это было незабываемо, но сейчас я здесь как полноценный игрок, как Федерер, Надаль. Я шла к тренировочному корту и услышала, как кто-то кричит. Тренер сказал: может, это Роджер. Я повернулась, и это действительно был он. Неожиданно вот так просто встречать таких игроков, я пока не привыкла к этому», — приводит слова Жук официальный сайт WTA.