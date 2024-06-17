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Стал известен состав женской сборной Украины по теннису на Олимпийские игры в Париже

Стал известен состав женской сборной Украины по теннису на Олимпийские игры в Париже
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Стал известен список украинских теннисисток, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает Ukrainian Tennis.

Состав выглядит следующим образом:

Женский одиночный разряд:

  • 16-я ракетка мира Марта Костюк,
  • 21-я в рейтинге WTA Элина Свитолина,
  • 27-я ракетка мира Даяна Ястремская,
  • 47-я в рейтинге WTA Ангелина Калинина.

Женский парный разряд:

  • Марта Костюк — Даяна Ястремская,
  • Людмила Киченок — Надежда Киченок.

Отметим, что ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что некоторые российские теннисисты пропустят Олимпийские игры. В их число вошли Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Андрей Рублёв. Также сообщалось, что на Игры не хотят ехать Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

На данный момент только Даниил Медведев и Мирра Андреева заявляли о своём желании выступить на соревнованиях в Париже.

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