Стал известен состав женской сборной Украины по теннису на Олимпийские игры в Париже

Стал известен список украинских теннисисток, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает Ukrainian Tennis.

Состав выглядит следующим образом:

Женский одиночный разряд:

16-я ракетка мира Марта Костюк,

21-я в рейтинге WTA Элина Свитолина,

27-я ракетка мира Даяна Ястремская,

47-я в рейтинге WTA Ангелина Калинина.

Женский парный разряд:

Марта Костюк — Даяна Ястремская,

Людмила Киченок — Надежда Киченок.

Отметим, что ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что некоторые российские теннисисты пропустят Олимпийские игры. В их число вошли Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Андрей Рублёв. Также сообщалось, что на Игры не хотят ехать Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

На данный момент только Даниил Медведев и Мирра Андреева заявляли о своём желании выступить на соревнованиях в Париже.