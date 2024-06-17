Стал известен состав женской сборной Украины по теннису на Олимпийские игры в Париже

Стал известен список украинских теннисисток, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает Ukrainian Tennis.
Состав выглядит следующим образом:
Женский одиночный разряд:
- 16-я ракетка мира Марта Костюк,
- 21-я в рейтинге WTA Элина Свитолина,
- 27-я ракетка мира Даяна Ястремская,
- 47-я в рейтинге WTA Ангелина Калинина.
Женский парный разряд:
- Марта Костюк — Даяна Ястремская,
- Людмила Киченок — Надежда Киченок.
Отметим, что ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что некоторые российские теннисисты пропустят Олимпийские игры. В их число вошли Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Андрей Рублёв. Также сообщалось, что на Игры не хотят ехать Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.
На данный момент только Даниил Медведев и Мирра Андреева заявляли о своём желании выступить на соревнованиях в Париже.