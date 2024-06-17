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Радукану объяснила свой отказ от участия в Олимпиаде

Радукану объяснила свой отказ от участия в Олимпиаде
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свой отказ от участия в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

«Мне нравится представлять свою страну. Думаю, это было довольно ясно на Кубке Билли Джин Кинг, я действительно боролась, и мне это очень понравилось. Но Олимпийские игры в этом году проходят в не подходящее для меня время. Думаю, что с учётом изменения покрытия мне просто не стоит рисковать на данный момент. Я не так давно восстановилась после операций в прошлом году. Но я желаю команде удачи», — сказала Радукану в интервью Tennis Head.

Напомним, в активе 21-летней Радукану один выигранный трофей на турнире «Большого шлема» — US Open в 2021 году. В этом году теннисистка ещё не завоёвывала ни одного титула. Отметим, что этот US Open она выиграла, начав бороться за титул с этапа квалификации.

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