Кар. Плишкова: Шарапова — профессионал, но выиграет Халеп

Первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова приветствует возвращение Марии Шараповой на турниры «Большого шлема», но считает, что в матче первого круга румынка Симона Халеп выиграет у россиянки.

«Я однажды играла с Марией — на Кубке Федерации в Праге. Для меня это было хорошим опытом, особенно у себя дома. Я думаю, что Мария очень профессиональна во всём, что она делает – и на корте, и в общении со СМИ.

Я видела не так много матчей с её участием в этом году. Кажется, она была травмирована. Думаю, это хорошо для турнира, что она сыграет здесь. Надеюсь, на корте Артура Эша, чтобы мы могли посмотреть.

«Уайлд-кард»? Это решение турнира, их желание, дать или нет. Думаю, что для болельщиков это всегда потрясающее шоу, когда Мария играет.

У меня плохо получается делать прогнозы, но я думаю, что выиграет Симона. Она провела больше матчей и стабильно играет в этом сезоне», — приводит слова Плишковой пресс-служба US Open.